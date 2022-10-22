Минэнерго Украины сообщило о повреждении 40% энергетических мощностей страны
2022-10-22
01:02
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в интервью Reuters сообщил, что в российскими ударами повреждено около 40% энергетических обхектов страны.
По его словам, речь идет о половине вырабатывающих мощностей или даже более высоких показателях.
Министр уточнил, что российские военные не только обстреляли новые объекты, но и нанесли удар по тем, которые были повреждены ранее.
По данным ведомства, Украина лишилась примерно 4 000 мегаватт генерирующих мощностей.
Опубликовано: Светлана Репина
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