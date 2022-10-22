Минэнерго Украины сообщило о повреждении 40% энергетических мощностей страны

2022-10-22

01:02

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в интервью Reuters сообщил, что в российскими ударами повреждено около 40% энергетических обхектов страны.

По его словам, речь идет о половине вырабатывающих мощностей или даже более высоких показателях. 

Министр уточнил, что российские военные не только обстреляли новые объекты, но и нанесли удар по тем, которые были повреждены ранее. 

По данным ведомства, Украина лишилась примерно 4 000 мегаватт генерирующих мощностей.

Опубликовано: Светлана Репина