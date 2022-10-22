При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила о гибели российского продюсера во время обстрела ВСУ гражданской переправы у Антоновского моста.

По ее словам, этот человек приехал помогать региону по зову сердца. Имени продюсера она не назвала.

Во время ракетного удара по гражданской переправе у Антоновского моста 20 октября погибли 4 человека.

21 октября экстренные службы Херсона сообщили об очередной попытке обстрела. По их данным, ракеты были сбиты ПВО.