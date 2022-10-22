ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в Сирии
2022-10-22
01:22
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в Дамаске и окрестностях города.
Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по целям в столице Сирии, городе Дамаске и его окрестностях.
Сирийский государственный телеканал Ikhdariya сообщает об успешном отражении налета подразделениями противовоздушной обороны страны. В городе прогремело несколько взрывов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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