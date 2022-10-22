В Барселоне нашли кости павлина XIII века
2022-10-22
01:26
Исследователи из Барселонского университета во время проведения охранно-спасательных работ обнаружили 14 костей павлина.
С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что он жил в 1213-1276 годы. При этом в Испании никогда не жили павлины.
Поскольку на костях отсутствуют следы убоя и разделки, ученее сделали вывод, что павлина содержался в богатой семье в качестве декоративного животного.
Находка была сделана всего в 200 м от места, где находился королевский дворец.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Российские военные сообщили об уничтожении танков Словении и Македонии
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
CBS News: США разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на Украину
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне