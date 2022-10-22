В Барселоне нашли кости павлина XIII века

Исследователи из Барселонского университета во время проведения охранно-спасательных работ обнаружили 14 костей павлина.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что он жил в 1213-1276 годы. При этом в Испании никогда не жили павлины.

Поскольку на костях отсутствуют следы убоя и разделки, ученее сделали вывод, что павлина содержался в богатой семье в качестве декоративного животного.

Находка была сделана всего в 200 м от места, где находился королевский дворец.