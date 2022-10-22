Мозамбик начинает поставлять сжиженный природный газ в Европу

Национальный институт нефти Мозамбика сообщил о запуске поставок сжиженного природного газа в Европу.

Первая партия СПГ будет направлена в европейские страны уже в этом месяце или в начале следующего.

Танкер British Petroleum, который будет перевозить газ, находится у плавучей платформы Coral Sul на севере Мозамбика.

Сообщается, что British Petroleum подписала контракт на 20 лет, который предусматривает покупку всего природного газа, производимого на данной платформе.