Мозамбик начинает поставлять сжиженный природный газ в Европу
2022-10-22
01:31
Национальный институт нефти Мозамбика сообщил о запуске поставок сжиженного природного газа в Европу.
Первая партия СПГ будет направлена в европейские страны уже в этом месяце или в начале следующего.
Танкер British Petroleum, который будет перевозить газ, находится у плавучей платформы Coral Sul на севере Мозамбика.
Сообщается, что British Petroleum подписала контракт на 20 лет, который предусматривает покупку всего природного газа, производимого на данной платформе.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Российские военные сообщили об уничтожении танков Словении и Македонии
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
CBS News: США разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на Украину
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне