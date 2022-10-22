CBS News: США разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на Украину

По информации CBS News, в Европе находится дивизия американских воздушно-десантных войск. 101-я дивизия ВДВ впервые за 80 лет расположилась на европейской территории.

Сейчас дивизия, состоящая из 4,7 тысячи военных, находится в Румынии. Ее командир утверждает, что военные прибыли для защиты территории НАТО.

Однако дивизия готова к сражению прямо сейчас, а при эскалации ситуации может пересечь границу и войти на Украину.

Белый дом неоднократно уверял, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях ан Украине.