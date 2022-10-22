CBS News: США разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на Украину
2022-10-22
01:43
По информации CBS News, в Европе находится дивизия американских воздушно-десантных войск. 101-я дивизия ВДВ впервые за 80 лет расположилась на европейской территории.
Сейчас дивизия, состоящая из 4,7 тысячи военных, находится в Румынии. Ее командир утверждает, что военные прибыли для защиты территории НАТО.
Однако дивизия готова к сражению прямо сейчас, а при эскалации ситуации может пересечь границу и войти на Украину.
Белый дом неоднократно уверял, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях ан Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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CBS News: США разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на Украину
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