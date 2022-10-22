Сильвестр Сталлоне запретил убивать Рэмбо в концовке «Первой крови»
2022-10-22
02:04
Премьера фильма «Рэмбо: первая кровь» состоялась 22 октября 1982 года. Изначально сценарий предполагал самоубийство главного героя, которого играл Сильвестр Сталлоне.
Однако актера такой вариант не устраивал, и он долго спорил по этому поводу с режиссером Тедом Котчеффом.
В итоге финальную сцену со смертью Рэмбо все же сняли, но в фильм вошла альтернативная концовка. В ней герой остается жив.
Сцена смерти Джона Рэмбо сейчас доступна в качестве бонусный функции Blu-ray. Между тем Котчефф говорит, что задумывал фильм как самоубийственную миссию Рэмбо.
Опубликовано: Светлана Репина
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