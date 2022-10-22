Анджелина Джоли сыграет в фильме «Спенсер» об оперной певице Марии Каллас

Анджелина Джоли сыграет главную роль в следующем фильме номинированного на «Оскар» режиссера Пабло Ларраина, биографическом фильме об известной оперной певице Марии Каллас.

Каллас была греческой певицей-сопрано американского происхождения и одной из самых известных оперных певиц 20-го века.

У нее было сильное соперничество с итальянской оперной певицей Ренатой Тебальди, а также роман с Аристотелем Онассисом, который позже женился на Жаклин Кеннеди Онассис.

Джоли заявила, что очень серьезно относится к наследию Марии и пообещала сделать все возможное, чтобы справиться с этой задачей.