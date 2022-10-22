Франция обеспокоена недобросовестной конкуренцией между Европой и США из-за климатического плана Байдена

Обнародованный Джо Байденом план американских инвестиций в борьбу с изменением климата создает конкуренцию между ЕС и крупнейшей экономикой мира, заявила глава французской дипломатии в пятницу в Вашингтоне.

На вопрос о риске нового коммерческого конфликта по примеру того, как противостояли Airbus и Boeing, Кэтрин Колонна отметила: «Мы, конечно, не призываем к коммерческой войне».

План Байдена включает в себя ряд финансовых стимулов, призванных подтолкнуть переход к возобновляемым источникам энергии, при одновременном установлении минимальной налоговой ставки для крупных компаний.

Эта программа, «согласно нашей точке зрения, имеет следствием то, что Соединенные Штаты и европейские игроки не находятся в равном положении», заявила Кэтрин Колонна, выступая перед Центром стратегических и международных исследований, аналитического центра США.

Ее замечания перекликаются с аналогичными опасениями французских и немецких официальных лиц, которые, в частности, опасаются бегства инвесторов и компаний в Соединенные Штаты, привлеченных историческим пакетом в 370 миллиардов долларов.

В среду Германия призвала Европейский Союз «решительно отреагировать» на американский инвестиционный план по изменению климата, который «не должен разрушать равные условия для наших двух экономик» , предупредил министр экономики Германии Роберт Хабек.