Франция обеспокоена недобросовестной конкуренцией между Европой и США из-за климатического плана Байдена
2022-10-22
08:13
Обнародованный Джо Байденом план американских инвестиций в борьбу с изменением климата создает конкуренцию между ЕС и крупнейшей экономикой мира, заявила глава французской дипломатии в пятницу в Вашингтоне.
На вопрос о риске нового коммерческого конфликта по примеру того, как противостояли Airbus и Boeing, Кэтрин Колонна отметила: «Мы, конечно, не призываем к коммерческой войне».
План Байдена включает в себя ряд финансовых стимулов, призванных подтолкнуть переход к возобновляемым источникам энергии, при одновременном установлении минимальной налоговой ставки для крупных компаний.
Эта программа, «согласно нашей точке зрения, имеет следствием то, что Соединенные Штаты и европейские игроки не находятся в равном положении», заявила Кэтрин Колонна, выступая перед Центром стратегических и международных исследований, аналитического центра США.
Ее замечания перекликаются с аналогичными опасениями французских и немецких официальных лиц, которые, в частности, опасаются бегства инвесторов и компаний в Соединенные Штаты, привлеченных историческим пакетом в 370 миллиардов долларов.
В среду Германия призвала Европейский Союз «решительно отреагировать» на американский инвестиционный план по изменению климата, который «не должен разрушать равные условия для наших двух экономик» , предупредил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне