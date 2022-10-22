Россия и Индия обсуждают расширение полетной программы между странами

Россия и Индия обсуждают расширение географии рейсов на фоне ограничения авиасообщения.

В субботу утром РИА Новости сообщили, что президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги сообщил журналистам о том, что нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санккт-Петербург, также нужно развивать сообщение с другими городами Индии.

Правительство России и Индии сейчас обсуждают этот момент, потому что это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами - сказал глава палаты в в ходе экспортного форума "Сделано в России".

Отмечается, что на данный момент регулярное авиасообщение между РФ и Индией ограничено рейсами между Москвой и Нью-Дели, но 2 ноября "Аэрофлот" начнет уже выполнять до трех рейсов в неделю на индийский курорт - Гоа.