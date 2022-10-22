Число иностранных наемников на Украине увеличивается, НАТО становится стороной конфликта, заявил Гаврилов
2022-10-22
09:54
Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Константин Гаврилов, отмечает активизацию иностранного присутствия в зоне боевых действий на Украине.
Гаврилов отметил рост числа наемников из США, Великобритании и Польши
«…наемников появляется все больше и больше, они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».
Гаврилов отметил, что еще недавно было зафиксировано снижение потока, но теперь он резко увеличился. При этом НАТО игнорирует предупреждения, которые недвусмысленно исходят от российского руководства.
«НАТО, фактически поставляя оружие — наемники добровольно идут, но тоже незаконно по законодательству многих стран — постепенно втягивается в конфликт на Украине», — добавил дипломат.
Ранее о большом числе иностранных наемников на харьковском направлении, который возможно отследить по результатам радиоперехвата и просто по тем материалам, которые выкладывают боевики в социальных сетях, сообщали военные корреспонденты на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне