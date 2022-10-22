Число иностранных наемников на Украине увеличивается, НАТО становится стороной конфликта, заявил Гаврилов

Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Константин Гаврилов, отмечает активизацию иностранного присутствия в зоне боевых действий на Украине.

Гаврилов отметил рост числа наемников из США, Великобритании и Польши

«…наемников появляется все больше и больше, они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Гаврилов отметил, что еще недавно было зафиксировано снижение потока, но теперь он резко увеличился. При этом НАТО игнорирует предупреждения, которые недвусмысленно исходят от российского руководства.

«НАТО, фактически поставляя оружие — наемники добровольно идут, но тоже незаконно по законодательству многих стран — постепенно втягивается в конфликт на Украине», — добавил дипломат.

Ранее о большом числе иностранных наемников на харьковском направлении, который возможно отследить по результатам радиоперехвата и просто по тем материалам, которые выкладывают боевики в социальных сетях, сообщали военные корреспонденты на Донбассе.