Командир подразделения 101-й дивизии ВДВ США («Кричащие орлы») заявил о готовности пересечь границу и войти из Румынии, куда их перебросили, в Украину, сообщает CBS News в субботу, 22 октября.

«Командир подразделения несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — отмечается в сообщении канала.

Отмечается, что это спецподразделение ВС США не было в Европе со времен Второй мировой войны.

Российские дипломаты и военные отмечают присутствие на фронте все большего числа иностранных наемников. А в последнем многомиллиардном военном транше США для Киева было прямо указано, что часть средств будет направлен на обеспечение деятельности американских военных в Европе и непосредственно на Украине. Правда в документе указали лишь проведение работ по разминированию, но сумма в несколько миллиардов долларов говорит о другом.