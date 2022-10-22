«Кричащие орлы» готовы вторгнуться в Украину из Румынии в любой момент
2022-10-22
10:07
Командир подразделения 101-й дивизии ВДВ США («Кричащие орлы») заявил о готовности пересечь границу и войти из Румынии, куда их перебросили, в Украину, сообщает CBS News в субботу, 22 октября.
«Командир подразделения несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — отмечается в сообщении канала.
Отмечается, что это спецподразделение ВС США не было в Европе со времен Второй мировой войны.
Российские дипломаты и военные отмечают присутствие на фронте все большего числа иностранных наемников. А в последнем многомиллиардном военном транше США для Киева было прямо указано, что часть средств будет направлен на обеспечение деятельности американских военных в Европе и непосредственно на Украине. Правда в документе указали лишь проведение работ по разминированию, но сумма в несколько миллиардов долларов говорит о другом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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