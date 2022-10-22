Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, заявил в пятницу, что снова намерен баллотироваться в 2024 году, но еще не принял официального решения.

Отвечая на вопрос на канале MSNBC, демократ сказал, что если он не принял решение сразу, то это потому, что, как только будет сделано официальное объявление, «будет приведен в действие целый ряд правил и мне придется вести себя как кандидат».

«Я еще официально не принял решение, но это мое намерение. Я намерен баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», — сказал он.

На вопрос, поддерживает ли его жена Джилл Байден его повторное участие в гонке, он ответил: «Моя жена думает, что мы делаем что-то очень важное, и я не должен уходить от этого».