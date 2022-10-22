Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
2022-10-22
10:44
Риши Сунак первым из претендентов преодолел порог в 100 голосов, необходимый для того, чтобы баллотироваться на пост лидера Консервативной партии после отставки премьер-министра Лиз Трасс, сообщил представитель партии в пятницу.
«Горжусь тем, что стал сотым депутатом от консерваторов, поддержавшим #Ready4Rishi», — написал в Твиттере один из его сторонников Тобиас Эллвуд.
Несмотря на существующую поддержку у тори, политики прекрасно понимают, что второй приход Бориса Джонсона невозможен из-за груза критических проблем, который накопился за время его руководства правительством.
В любом случае 28 октября в Великобритании появится новый премьер-министр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
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