Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов

Риши Сунак первым из претендентов преодолел порог в 100 голосов, необходимый для того, чтобы баллотироваться на пост лидера Консервативной партии после отставки премьер-министра Лиз Трасс, сообщил представитель партии в пятницу.

«Горжусь тем, что стал сотым депутатом от консерваторов, поддержавшим #Ready4Rishi», — написал в Твиттере один из его сторонников Тобиас Эллвуд.

Несмотря на существующую поддержку у тори, политики прекрасно понимают, что второй приход Бориса Джонсона невозможен из-за груза критических проблем, который накопился за время его руководства правительством.

В любом случае 28 октября в Великобритании появится новый премьер-министр.