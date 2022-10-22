Кубинец сбежал в США перелетев океан на советском кукурузнике Ан-2

Кубинский пилот бежал из своей страны, чтобы перебраться в Соединенные Штаты, в пятницу он приземлился во Флориде на борту одномоторного российского самолета, сообщили власти аэропорта Майами.

Как сообщают власти аэропорта в 11:30 по местному времени в пятницу на аэродроме в Южной Флориде приземлился самолет-биплан российского производства Ан-2. Пилот сказал, что «он бежал из своей страны и что он прибыл из Санкти-Спиритус», региона расположенного в центре острова.

Многие кубинцы в последние месяцы покинули свою страну, пострадавшую от нехватки и худшего экономического кризиса за 30 лет, чтобы попытаться добраться до Соединенных Штатов.

По данным пограничной полиции, с октября 2021 года по август 2022 года на границе с США было арестовано около 200 000 кубинцев по сравнению с 30 000 за тот же период прошлого года.