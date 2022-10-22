В Коста-Рике исчез самолет с пятью немцами на борту
2022-10-22
11:22
Самолет, прилетевший из Мексики, пропал в пятницу у берегов Карибского моря, сообщают власти Коста-Рики в субботу, 22 октября.
Небольшой самолет из Мексики с пятью гражданами Германии на борту пропал у побережья Коста-Рики в пятницу, сообщил министр общественной безопасности Хорхе Торрес.
«Мы получили предупреждение о самолете, частном рейсе из Мексики в аэропорту Лимона», — сказал министр.
«На борту самолета находились пять граждан Германии», — уточнил чиновник в видеообращении, опубликованном его министерством: «Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой возле Ла-Барра-де-Паризмина в Карибском бассейне Коста-Рики, и мы немедленно активировали внутренний протокол, чтобы найти его»
Он добавил, что самолет исчез в 18:00 по местному времени. По словам министра, через несколько часов поиски были приостановлены из-за темноты и непогоды и возобновятся в субботу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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