В Коста-Рике исчез самолет с пятью немцами на борту

Самолет, прилетевший из Мексики, пропал в пятницу у берегов Карибского моря, сообщают власти Коста-Рики в субботу, 22 октября.

Небольшой самолет из Мексики с пятью гражданами Германии на борту пропал у побережья Коста-Рики в пятницу, сообщил министр общественной безопасности Хорхе Торрес.

«Мы получили предупреждение о самолете, частном рейсе из Мексики в аэропорту Лимона», — сказал министр.

«На борту самолета находились пять граждан Германии», — уточнил чиновник в видеообращении, опубликованном его министерством: «Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой возле Ла-Барра-де-Паризмина в Карибском бассейне Коста-Рики, и мы немедленно активировали внутренний протокол, чтобы найти его»

Он добавил, что самолет исчез в 18:00 по местному времени. По словам министра, через несколько часов поиски были приостановлены из-за темноты и непогоды и возобновятся в субботу.