В Афганистане были расстреляны шесть боевиков Исламского государства, причастных к взрыву в образовательном центре
2022-10-22
11:38
Афганские силы безопасности расстреляли шестерых членов джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ), обвиняемых в причастности к нападению на образовательный центр в Кабуле в конце сентября, сообщило в субботу правительство республики.
По данным ООН, в результате теракта, совершенного 30 сентября в столичном учебном центре подготовки к университетским экзаменам, погибли 53 человека, в том числе не менее 46 девочек, а также 110 человек получили ранения. Эта атака не была заявлена. Но в субботу афганское правительство обвинило «Исламское государство-Хорасан», региональное отделение ИГ, в нескольких недавних нападениях на мирных жителей, в том числе и в этом.
Силы безопасности талибов провели операцию в Кабуле в ночь с пятницы на субботу, в ходе которой шесть членов ИГИЛ были убиты и двое взяты в плен, сообщил официальный представитель правительства Забиулла Муджахид в Twitter. «Все убитые члены ИГИЛ были преступниками, причастными к недавним взрывам в мечети Вазир Акбар Хан и Образовательном центре Кадж... и к другим преступлениям против мирных жителей», — сказал он.
23 сентября по меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля возле мечети Вазир Акбар Хан в Кабуле, которую часто посещали высокопоставленные представители талибов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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