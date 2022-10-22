CBS News: Американская воздушно-десантная дивизия Кричащие орлы развернута и готова войти в Украину
2022-10-22
12:08
По сообщению американского телеканала CBS News впервые за практически 8 десятков лет 101-я воздушно-десантная дивизия Кричащие орлы развернута и отправлена в полном составе за границу.
Сейчас Кричащие орлы в полном составе, а это 4,7 тыс. бойцов, размещена в Румынии, где запланированы военные учения.
Смысл размещения дивизии недалеко от территории Украины был объяснен мерами по защите Североатлантического альянса в условиях нарастающей эскалации.
Однако командир Кричащих орлов пошел дальше и отметил, что его дивизия находится в полной боевой готовности и, в случае необходимости, вполне может зайти на территорию Украины.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
Вам может быть интересно:
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Шмыгаль предупредил, что Украину ждет «миграционное цунами» будущей зимой
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара