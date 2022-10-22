В Киевской области 3 раз за сутки объявлена воздушная тревога

В Киевской области работает система ПВО, объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

22 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своём Telegram-канале сообщил подписчикам что в Киеве и области объявлена третья за сутки воздушная тревога, из-за прямой ракетной угрозы со стороны России.

Кулеба добавил, что в настоящее время в небе над Киевской областью работает система противовоздушной обороны.