В Киевской области 3 раз за сутки объявлена воздушная тревога
2022-10-22
12:28
В Киевской области работает система ПВО, объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
22 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своём Telegram-канале сообщил подписчикам что в Киеве и области объявлена третья за сутки воздушная тревога, из-за прямой ракетной угрозы со стороны России.
Кулеба добавил, что в настоящее время в небе над Киевской областью работает система противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Шмыгаль предупредил, что Украину ждет «миграционное цунами» будущей зимой
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара