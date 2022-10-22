Бескровный переворот в Китае: премьер Госсовета и еще 3 важнейших партийца будут отправлены на пенсию

Проходящий в Пекине 20 съезд КПК принес известия о фактическом бескровном перевороте и отставкам важнейших чиновников.

Агентство Синьхуа сделала достоянием общественности список состава нового ЦК КПК.

В опубликованном списке указаны имена 205 членов Центрального комитета партии, но в нем не нашлось места одному из вождей главе госсовета страны Ли Кэцяню.

Также не вошли в новый ЦК заместитель Ли Кэцяня Хань Чжэнь и председатель парламента Ли Чжэншу и глава одного из важнейших комитетов Ван Ян. Все они будут в марте отправлены на пенсию.