Российские инженерные войска завершили строительство наплавного моста через Днепр, неподалеку от разрушенного Антоновского
2022-10-22
12:47
Российский импровизированный наплавной мост через реку Днепр, по-видимому, готов, сообщает в субботу, 22 октября британская разведка.
По словам британцев, Россия построила понтонный наплавной мост через реку Днепр, чтобы иметь возможность снабжать свои войска на правобережье.
Мост служит заменой соседнего разрушенного Антоновского моста, говорится в ежедневном кратком отчете министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Переправа через реку имеет центральное значение для снабжения российских войск в Херсоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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