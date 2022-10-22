Российские инженерные войска завершили строительство наплавного моста через Днепр, неподалеку от разрушенного Антоновского

Российский импровизированный наплавной мост через реку Днепр, по-видимому, готов, сообщает в субботу, 22 октября британская разведка.

По словам британцев, Россия построила понтонный наплавной мост через реку Днепр, чтобы иметь возможность снабжать свои войска на правобережье.

Мост служит заменой соседнего разрушенного Антоновского моста, говорится в ежедневном кратком отчете министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Переправа через реку имеет центральное значение для снабжения российских войск в Херсоне.



