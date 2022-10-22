Си Цзиньпина избрали главой Компартии Китая на третий срок

2022-10-22

13:13

Си Цзиньпина избрали генеральным секретарём Компартии Китая на третий пятилетний срок.

22 октября Центральный комитет КПК избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий пятилетний срок.

Цзиньпин стал первым руководителем Китайской Народной Республики со времён Мао Дзедуна, который будет править более двух пятилетних сроков.

Опубликовано: Диана Мудреченко