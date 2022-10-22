Россиянка на повышенных тонах отбрила 2 сотрудников аэропорта Варны, попытавшихся изъять 2 000 евро
2022-10-22
13:30
По сообщению Московского комсомольца в аэропорту Варны произошел инцидент с участием 2 местных сотрудников и гражданки РФ Татьяны с мужем.
Супружеская чета уже прошла контроль паспортов, когда к ним подошли двое в форме, которые потребовали открыть сумки и показать имеющиеся в наличии деньги.
Мужчина-россиянин подчинился и вытащил 2 000 евро, которые болгары попробовали изъять, утверждая что-то о максимуме в 300 евро.
Но не на ту они нарвались! Татьяна наотрез отказалась расставаться с семейным капиталом и в резких повышенных тонах высказала мужчинам в форме все, что о них думала. Болгары предпочли ретироваться.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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