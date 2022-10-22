ВГА Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город
2022-10-22
13:38
Администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть территорию города из-за напряжённой ситуации на фронте.
22 октября пресс-служба администрации Херсонской области в официальном Telegram-канале обратилась к жителям Херсона с призывом незамедлительно покинуть территорию города и перенаправиться на правый берег Днепра.
Также помимо мирных жителей, Херсон покинут и все подразделения и министерства гражданской администрации города.
Отмечается, что данное решение было принято исходя из напряжённой ситуации на линии фронта и повышенной угрозы обстрелов и террористических в административном центре Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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