ВГА Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город

Администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть территорию города из-за напряжённой ситуации на фронте.

22 октября пресс-служба администрации Херсонской области в официальном Telegram-канале обратилась к жителям Херсона с призывом незамедлительно покинуть территорию города и перенаправиться на правый берег Днепра.

Также помимо мирных жителей, Херсон покинут и все подразделения и министерства гражданской администрации города.

Отмечается, что данное решение было принято исходя из напряжённой ситуации на линии фронта и повышенной угрозы обстрелов и террористических в административном центре Херсонской области.