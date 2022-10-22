Бывший премьер Украины заявил, что в случае удачи цветной революции 2020 в Беларуси сейчас было бы хуже, чем на Украине

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров поделился советом с белорусами в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

«Я бы посоветовал всем жителям Беларуси, глядя на события в Украине, представить: если бы цветная революция 2020 года удалась, вот что стало бы за эти годы господства американцев, западных стран в Беларуси. Возьмите Украину после переворота 2014 года как кальку - это ожидало бы и Беларусь, может, еще хуже», - рассказал гость БелТА.

Таким образом политик ответил на вопрос ведущего проекта Юрия Гроерова о том, как из-за веерных отключений Украина на карте превращается в темное пятно.

Кроме того, Азаров рассказал в эфире, что как специалист в аграрной сфере высоко оценивает вклад государства в Беларуси в эту отрасль.

Как пример, он привел сельскохозяйственное машиностроение, которое активно развивается в Беларуси. По словам экс-премьера, на Украине эта отрасль была полностью загублена.