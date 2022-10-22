В 90-е у эпотажной Линды хиты «Ворона» и «Мало огня» звучали из каждого утюга
2022-10-22
13:47
Имя певицы Линды в первую очередь связывают с Максимом Фадеевым. Под его крылом об исполнительнице узнала вся страна, но после она пропала из поля зрения.
Загадочный, пугающий образ селебрити как будто состояил из мистики. Этим она запомнилась и полюбилась миллионам.
Тогда в месяц она давала по 40 концертов, сегодня их куда меньше, хотя 45-летняя Линда все так же поет и пишет свою музыку.
Она отказалась от прежнего готического образа. Все больше в ее внешности ярких красок. Цвет волос она меняет чуть ли не каждый месяц.
Но стилю своему не изняет: русалочий облик очень любят самые преданные фанаты.
Опубликовано: Антон Райи
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