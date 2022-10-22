ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове

2022-10-22

13:55

В Минобороны РФ заявили, что российская авиация поразила цеха украинского оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове.

22 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о поражении высокоточным оружием российских воздушно-космических сил украинского оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове.

Конашенков уточнил, что харьковское предприятие «Коммунар» изготавливались головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые и были уничтожены служащими ВКС России.

Опубликовано: Диана Мудреченко