ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
2022-10-22
13:55
В Минобороны РФ заявили, что российская авиация поразила цеха украинского оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове.
22 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о поражении высокоточным оружием российских воздушно-космических сил украинского оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове.
Конашенков уточнил, что харьковское предприятие «Коммунар» изготавливались головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые и были уничтожены служащими ВКС России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Шмыгаль предупредил, что Украину ждет «миграционное цунами» будущей зимой
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара