Шмыгаль предупредил, что Украину ждет «миграционное цунами» будущей зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о большом количестве новых беженцев ввиду серьезных разрушений критической инфраструктуры, прежде всего энергетики страны.

«Если в Украине не будет электричества, отопления и воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine (FAS). Украине нужно ждать холодную зиму, в которой многие люди могут замерзнуть насмерть, отметил украинский премьер.

Ввиду этого он попросил «передвижное оборудование для выработки электроэнергии и тепла» и системы водоочистки.

«Топлива для генераторов на данный момент еще достаточно, но, если будут масштабные отключения электроэнергии и отопления, нам понадобится больше», - сказал премьер-министр Украины. Тогда его стране также понадобится «импорт электроэнергии» с Запада.

Кроме того, премьер-министр просил Германию о дальнейшей военной помощи и предложил использовать замороженные российские активы для восстановления инфраструктуры Украины.