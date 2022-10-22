Mash: город Шебекино в Белгородской области закрыт на въезд
2022-10-22
14:17
В атакованном со стороны Украины городе Шебекино Белгородской области РФ закрыли въезд.
22 октября российское новостное интернет-СМИ Mash сообщило, что обстрелянный украинскими военнослужащими город Шебекино закрыт на въезд.
Отмечается, что мирные жители Шебекино пытаются самостоятельно эвакуироваться из населённого пункта, но застревают в пробках на выезде из города.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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