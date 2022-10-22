Минообороны: ВС России уничтожили головные части ракет «Нептун» в Харькове

2022-10-22

14:17

Российская авиация поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове.

В субботу днем Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что российская воздушная авиация высокоточным оружием в городе Харькове поразила цеха оборонного предприятия "Коммунар".

Сообщается, что в следствии ракетного удара были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", которые производились на данном предприятии.

Опубликовано: Елена Калиновская