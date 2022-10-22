Минообороны: ВС России уничтожили головные части ракет «Нептун» в Харькове
2022-10-22
14:17
Российская авиация поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове.
В субботу днем Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что российская воздушная авиация высокоточным оружием в городе Харькове поразила цеха оборонного предприятия "Коммунар".
Сообщается, что в следствии ракетного удара были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", которые производились на данном предприятии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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