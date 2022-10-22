Два человека погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области

В результате массированного обстрела украинскими военными российского города Шебекино погибли два мирных жителя.

22 октября российский Telegram-канал SHOT сообщил о том, что при обстреле города Шебекино Белгородской области Российской Федерации служащими Вооружённых сил Украины погибли два мирных жителя.

По данным интернет-издания погибшими в результате обстрела Шебекино со стороны Украины являются взрослый мужчина и шестнадцатилетний парень.

Ранее, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одиннадцати пострадавших, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии в районной центральной больнице.