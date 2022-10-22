Хоккейная команда Президента победила сборную Витебской области
2022-10-22
14:53
Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Витебской области в соревнованиях на призы Президентского спортивного клуба.
22 октября белорусский Telegram-канал «Пул Первого» рассказал о первом состоявшемся хоккейном матче на Олимпик-арене в рамках Шестнадцатых республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, где на льду встретились команда Президента Беларуси и сборная Витебской области.
Несмотря на пропущенную президентской командой шайбу в начале матча, сборная Витебской области не смогла одержать победу в соревновании.
В результате матча команда Президента одержала победу со счётом 8:4, а самым результативным её игроком стал номер 31 Николай Лукашенко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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