Хоккейная команда Президента победила сборную Витебской области

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Витебской области в соревнованиях на призы Президентского спортивного клуба.

22 октября белорусский Telegram-канал «Пул Первого» рассказал о первом состоявшемся хоккейном матче на Олимпик-арене в рамках Шестнадцатых республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, где на льду встретились команда Президента Беларуси и сборная Витебской области.

Несмотря на пропущенную президентской командой шайбу в начале матча, сборная Витебской области не смогла одержать победу в соревновании.

В результате матча команда Президента одержала победу со счётом 8:4, а самым результативным её игроком стал номер 31 Николай Лукашенко.