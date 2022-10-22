ВС РФ уничтожили объект энергетической инфраструктуры в Луцке

2022-10-22

15:05

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, российские военнослужащие полностью уничтожили объект местной энергетической инфраструктуры.

2 октября мэр Луцка Игорь Полищук в своём официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что в результате нанесённого российскими военнослужащими удару, предположительно, тремя ракетами Х-101, по городу был уничтожен объект энергетической инфраструктуры.

Полищук отметил, что восстановление поражённого Вооружёнными силами Российской Федерации объекта энергетики города в Волынской области невозможно.

Опубликовано: Диана Мудреченко