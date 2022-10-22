Пантелеев: зимой Киев может остаться без тепла на несколько дней
2022-10-22
15:16
Зампред КГГА Пётр Пантелеев предупредил киевлян о возможном отключении отопления в столице Украины зимой.
22 октября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев в своём пресс-релизе заявил, что Киев может остаться на несколько дней без тепла грядущей суровой зимой.
Пантелеев утверждает, что отключение отопления в столице Украины может произойти из-за периодических обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны России, а не из-за дефицита природного газа.
Также зампред КГГК добавил, что киевские власти готовы к подобному развитию событий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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