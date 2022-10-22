Пантелеев: зимой Киев может остаться без тепла на несколько дней

Зампред КГГА Пётр Пантелеев предупредил киевлян о возможном отключении отопления в столице Украины зимой.

22 октября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев в своём пресс-релизе заявил, что Киев может остаться на несколько дней без тепла грядущей суровой зимой.

Пантелеев утверждает, что отключение отопления в столице Украины может произойти из-за периодических обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны России, а не из-за дефицита природного газа.

Также зампред КГГК добавил, что киевские власти готовы к подобному развитию событий.