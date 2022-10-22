Украина намерена признать Беларусь территорией, временно оккупированной Россией
2022-10-22
15:36
Верховная Рада Украины намерена признать Беларусь территорией, временно оккупированной Россией.
22 октября Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своём официальном Telegram-канале опубликовал законопроект, признающий Республику Беларусь «территорией, временно оккупированной Россией».
Помимо прочего украинская Рада намерена добиться временной приостановки членства Беларуси в международных организациях, включая ООН.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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