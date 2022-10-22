Украина намерена признать Беларусь территорией, временно оккупированной Россией

2022-10-22

15:36

Верховная Рада Украины намерена признать Беларусь территорией, временно оккупированной Россией.

22 октября Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своём официальном Telegram-канале опубликовал законопроект, признающий Республику Беларусь «территорией, временно оккупированной Россией».

Помимо прочего украинская Рада намерена добиться временной приостановки членства Беларуси в международных организациях, включая ООН.

Опубликовано: Диана Мудреченко