После ударов ВС РФ по электростанциям Украины без света остались 1,5 миллиона человек

В Украине сейчас более полутора миллионов человек остались без электричества.

.Вооруженные силы Российской Федерации вновь нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Удары пришлись по объектам в Хмельницокй, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Всего в стране около полутора миллионов человек остались без подачи электроэнергии.

"Из-за ударов по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области отключены 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской — 61,9 тыс., в Одесской — 10,5 тысяч", – сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко