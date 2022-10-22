После ударов ВС РФ по электростанциям Украины без света остались 1,5 миллиона человек
2022-10-22
15:42
В Украине сейчас более полутора миллионов человек остались без электричества.
.Вооруженные силы Российской Федерации вновь нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.
Удары пришлись по объектам в Хмельницокй, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
Всего в стране около полутора миллионов человек остались без подачи электроэнергии.
"Из-за ударов по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области отключены 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской — 61,9 тыс., в Одесской — 10,5 тысяч", – сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко
Опубликовано: Николай Скира
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Байден заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с премьер-министром Италии Мелони, чтобы помочь Украине
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между РФ и НАТО
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27