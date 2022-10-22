Сын бывшего президента США Дональда Трампа пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским

2022-10-22

15:50

Сын бывшего президента США Дональда Трампа высмеяв его постоянные просьбы финансовой помощи.

Сын Трампа выложил пост в своём телеграм-канале, в котором написал, что Зеленский за прошлый месяц заработал 40,000,000,000 долларов, не выходя из дома.

Трамп Младший спародировал вирусную рекламу с предложением легкого способа заработка.

Опубликовано: Денис Карвацкий