Сын бывшего президента США Дональда Трампа пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским
2022-10-22
15:50
Сын бывшего президента США Дональда Трампа высмеяв его постоянные просьбы финансовой помощи.
Сын Трампа выложил пост в своём телеграм-канале, в котором написал, что Зеленский за прошлый месяц заработал 40,000,000,000 долларов, не выходя из дома.
Трамп Младший спародировал вирусную рекламу с предложением легкого способа заработка.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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