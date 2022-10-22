Компартия Китая утвердила Си Цзиньпина лидером страны еще на 5 лет

Си Цзиньпин будет руководить коммунистической партий Китая следующие пять лет.

В Китайской народной республике прошел очередной съезд коммунистической партии страны, на котором произошли перестановки в верхушке страны.

На этом съезде была утверждена кандидатура Си Цзиньпина в качестве главы государства на ближайшие пять лет.

Тем самым был нарушен закон, согласно которому возглавлять компартию Китая можно не более двух сроков подряд.

Несколько высокопоставленных чиновников покинули партию:

▪️Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян;

▪️Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу;

▪️Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Ян;

▪️Первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.