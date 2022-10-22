Байден: Россия представляет угрозу всему Западу
2022-10-22
16:43
Президент США Джо Байден заявил, что Россия представляет угрозу всему коллективному Западу.
22 октября действующий президент США Джо Байден в своём интервью для американского ТВ-канала MSNBC назвал причину, по которой коллективный Запад оказывает военную помощь киевскому режиму.
Байден заявил, что Российская Федерация является главной угрозой для западных стран, ввиду чего Вашингтон и его союзники «потратили много денег на помощь украинцам» и отметил, что «это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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