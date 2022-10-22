Более миллиона домов на Украине остались без электричества после ракетных ударов ВКС России по энергетической инфраструктуре страны, сообщил в субботу советник президента Украины Кирилл Тимошенко.

«На сегодняшний день в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Кировоградской – 61 913, в Одесской – 10 500», — рассказал он в соцсетях.

В субботу вновь продолжились обстрелы объектов критической инфраструктуры. По заявлению «Укрэнерго» плановые отключения света 22 октября запланированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

По оценке властей, повреждено уже более 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Наглядно демонстрируют проблемы с энергоснабжением регионов данные интернет-трафика.