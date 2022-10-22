В украинской Раде призвали считать Беларусь временно оккупированной территорией России

2022-10-22 17:02

В украинскую Раду внесли проект заявления о признании Беларуси временно оккупированной Россией, сообщает сегодня ряд ведущих информационных Телеграм-каналов.

Украинским депутатам внесли на рассмотрение проект заявления от имени Верховной Рады Украины, где Беларусь предлагают считать оккупированной территорией.

В документе авторы ссылаются на принципы ООН о равенстве наций независимо от численности, на права народов на самоопределение и другие международные акты.

 

 
 

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    Однако в нем нет ни слова о Союзном государстве Беларуси и России и принципах добрососедства и интеграции, которые давным-давно одобрены белорусским народом. Кроме того, у Беларуси и России существует единая военная доктрина.

Опубликовано: Тарас Медведев