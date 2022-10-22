Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14
2022-10-22 17:04
Минздрав РФ сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области до 14 человек.
22 октября глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Иконников в своём официальном Telegram-канале заявил, что число пострадавших при обстреле украинскими военнослужащими Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек.
Министр здравоохранения РФ отметил, что три человека в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.
Иконников добавил, что двое из четырнадцати пострадавших скончались от полученных травм до приезда скорой помощи – это мужчина и четырнадцатилетний ребенок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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