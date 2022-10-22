Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14

Минздрав РФ сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области до 14 человек.

22 октября глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Иконников в своём официальном Telegram-канале заявил, что число пострадавших при обстреле украинскими военнослужащими Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек.

Министр здравоохранения РФ отметил, что три человека в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.

Иконников добавил, что двое из четырнадцати пострадавших скончались от полученных травм до приезда скорой помощи – это мужчина и четырнадцатилетний ребенок.