Администрация Херсона призывает население срочно переправляться на левый берег Днепра

Власти города просят население как можно быстрее покинуть город в связи с напряженной ситуацией, складывающейся на фронте.

Администрация Херсона призывает население как можно быстрее покинуть город в связи с напряженной ситуацией, складывающейся на фронте, а также риском диверсий, терактов и обстрела со стороны ВСУ.

"Мирные жители должны как можно быстрее покинуть город", - говорится в обращении.

Аналогичные призывы поступают и в отношении структурных подразделений гражданской администрации. Жителям рекомендуется покидать город через речной порта Херсона "Речпорта", откуда катера доставляют людей до населенного пункта Алешки.