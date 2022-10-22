Администрация Херсона призывает население срочно переправляться на левый берег Днепра
2022-10-22 17:24
Власти города просят население как можно быстрее покинуть город в связи с напряженной ситуацией, складывающейся на фронте.
Администрация Херсона призывает население как можно быстрее покинуть город в связи с напряженной ситуацией, складывающейся на фронте, а также риском диверсий, терактов и обстрела со стороны ВСУ.
"Мирные жители должны как можно быстрее покинуть город", - говорится в обращении.
Аналогичные призывы поступают и в отношении структурных подразделений гражданской администрации. Жителям рекомендуется покидать город через речной порта Херсона "Речпорта", откуда катера доставляют людей до населенного пункта Алешки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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