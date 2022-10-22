Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома
В «Россотрудничестве» заявили, что жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в местные представительства.
22 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на представителя «Россотрудничества», рассказало о том, как европейцы борются с наступающими холодами в условиях охватившего Европу энергетического кризиса.
Собеседник РИА заявил, что жители Финляндии и Люксембурга начали активно пользоваться открывшимися на территориях европейских стран Русскими домами, где все желающие могут согреться, выпить горячий чай и зарядить свои устройства, а также провести время за просмотром мультфильмов и кино.
Отмечается, что «гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и “отогреть сердца” европейцев» в столь нелёгкое для них время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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