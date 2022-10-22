В Китае завершается строительство 26-этажных свиноферм

Два 26-этажных здания в Китае в провинции Хубэй — это огромный свинокомплекс на завершающей стадии строительства. Ежегодно здесь будет выращиваться и забиваться до 1,2 млн свиней.

Строительство гигантского свинарника продолжается до сих пор. На данный момент завершен один из двух корпусов, в каждом из них 26 этажей.

Он строится в Эчжоу, в китайской провинции Хубэй, и находится в ведении Хубэйской корпорации современного животноводства Zhongxin Kaiwei, пишет портал pigprogress.net.

За год на новой свиноферме будет забиваться 1,2 миллиона свиней. Инвестиционная стоимость составляет 570 миллионов евро.

Владельцы хвастаются экологическими решениями, которые будут реализованы на свиноферме. Здания строятся рядом с цементным заводом, принадлежащим одному из основных акционеров инвестиции. Тепло от завода должно использоваться для обогрева животных в свинарнике.

Другим решением является система дренажа свиного навоза. Он будет отправлен на биогазовую установку, где они будет преобразованы в чистую энергию, которая будет использоваться для питания розеток и обогрева свинарника.