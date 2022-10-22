Китай на конституционном уровне отказался от независимости Тайваня

В Китай приняли изменения в конституцию страны. Теперь там говорится о Тайване.

В Китайской народной республики прошло заседание коммунистической партии, на которой были приняты важные решения.

Одним из наиболее важных стали изменения в конституции государства - теперь официально КНР отказывается от признания независимости Тайваня.

"Коммунистическая партия Китая включила отказ от независимости Тайваня в партийную конституцию", - сообщают СМИ.

Также стоит отменить, что в Китае продлен срок правления Си Цзиньпина - он будет возглавлять государства еще пять лет.