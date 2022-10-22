Китай на конституционном уровне отказался от независимости Тайваня
2022-10-22 17:41
В Китай приняли изменения в конституцию страны. Теперь там говорится о Тайване.
В Китайской народной республики прошло заседание коммунистической партии, на которой были приняты важные решения.
Одним из наиболее важных стали изменения в конституции государства - теперь официально КНР отказывается от признания независимости Тайваня.
"Коммунистическая партия Китая включила отказ от независимости Тайваня в партийную конституцию", - сообщают СМИ.
Также стоит отменить, что в Китае продлен срок правления Си Цзиньпина - он будет возглавлять государства еще пять лет.
Опубликовано: Николай Скира
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