Тайвань заявляет, что Китай должен отказаться от своего старого менталитета
Тайбэй призвал Пекин избавиться от старого менталитета после решения Коммунистической партии Китая включить отказ от независимости Тайваня в свой устав, сообщает правительство острова в субботу, 22 октября.
«Мы призываем новое руководство коммунистического правительства Китая отказаться от своего старого менталитета вторжения и конфронтации и разрешать споры мирными, справедливыми и реалистичными средствами», — говорится в заявлении Тайваньского совета по делам политики в отношении Пекина.
Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на заключительном заседании одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК.
Устав КПК – своеобразная программа развития Китая в ближайшей перспективе, где закреплены основные концепции, идеи и новые стратегии по управлению государством на ближайшую пятилетку.
Опубликовано: Тарас Медведев
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