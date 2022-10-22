Тайвань заявляет, что Китай должен отказаться от своего старого менталитета

Тайбэй призвал Пекин избавиться от старого менталитета после решения Коммунистической партии Китая включить отказ от независимости Тайваня в свой устав, сообщает правительство острова в субботу, 22 октября.

«Мы призываем новое руководство коммунистического правительства Китая отказаться от своего старого менталитета вторжения и конфронтации и разрешать споры мирными, справедливыми и реалистичными средствами», — говорится в заявлении Тайваньского совета по делам политики в отношении Пекина.

Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на заключительном заседании одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК.

Устав КПК – своеобразная программа развития Китая в ближайшей перспективе, где закреплены основные концепции, идеи и новые стратегии по управлению государством на ближайшую пятилетку.