Гладков: в Валуйском городском округе комбайнёр подорвался на мине
2022-10-22 18:08
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе комбайнёр подорвался на мине.
22 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рассказал подписчикам личного Telgram-канала, что в Валуйском городском округе, невзирая на установленную табличку с предупреждением, комбайнёр подорвался на мине.
Гладков уточнил, что в результате подрыва мины комбайнёр экстренно госпитализирован учреждение здравоохранения с черепно-мозговой травмой, где пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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