Гладков: в Валуйском городском округе комбайнёр подорвался на мине

2022-10-22 18:08

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе комбайнёр подорвался на мине.

22 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рассказал подписчикам личного Telgram-канала, что в Валуйском городском округе, невзирая на установленную табличку с предупреждением, комбайнёр подорвался на мине.

Гладков уточнил, что в результате подрыва мины комбайнёр экстренно госпитализирован учреждение здравоохранения с черепно-мозговой травмой, где пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко