В Белгородской области устанавливают оборонительную линию

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале установки оборонительной линии в ряде районов региона.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что в некоторых районах Белгородщины специалисты приступили к установке оборонительной линии.

Основу оборонительной линии в Белгородской области составляют бетонные блоки в форме пирамиды, которые значительно усложнят возможное наступление бойцов Вооружённых сил Украины.