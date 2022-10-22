В Белгородской области устанавливают оборонительную линию
2022-10-22 18:15
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале установки оборонительной линии в ряде районов региона.
22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что в некоторых районах Белгородщины специалисты приступили к установке оборонительной линии.
Основу оборонительной линии в Белгородской области составляют бетонные блоки в форме пирамиды, которые значительно усложнят возможное наступление бойцов Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Синьхуа: Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие 20-го съезда КПК из-за самочувствия
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Президент Эрдоган предлагает провести в Турции референдум о ношении чадры
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27