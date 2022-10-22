В Белгородской области повреждена газовая ветка

Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении газовой ветки в регионе.

В субботу вечером, 22 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о повреждении газовой ветки в регионе.

Гладков заявил, что аварийно-восстановительные бригады уже прибыли на место ЧП и в настоящее время ждут выгорания сжиженного природного газа, чтобы приступить к восстановительным работам на пострадавшем участке газопровода.