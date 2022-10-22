В Белгородской области повреждена газовая ветка
2022-10-22 18:41
Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении газовой ветки в регионе.
В субботу вечером, 22 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о повреждении газовой ветки в регионе.
Гладков заявил, что аварийно-восстановительные бригады уже прибыли на место ЧП и в настоящее время ждут выгорания сжиженного природного газа, чтобы приступить к восстановительным работам на пострадавшем участке газопровода.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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